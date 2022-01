Mongolfiera atterra sulla strada, ferita una donna

FORNO DI ZOLDO (BELLUNO) - Una donna danese è rimasta ferita a causa dell'atterraggio di emergenza di una mongolfiera, in cui era a bordo assieme a tre compagni, rimasti illesi, e che è caduta nel primo pomeriggio a Forno di Zoldo (Belluno).

La mongolfiera era partita da Innsbruck, e per cause tecniche ha perso quota sopra il paese della Val Zoldana, ha dapprima sfiorato il tetto di un garage tranciando dei fili elettrici, per poi atterrare duramente nel centro di una via.



I pompieri, arrivati dal locale distaccamento volontario di Zoldo Alto e da Belluno, hanno messo in sicurezza le bombole, mentre la donna ferita è stata assistita dal personale del Suem ed elitrasportata in ospedale. Medicati sul posto gli altri tre passeggeri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.