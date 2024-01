Mongolfiera atterra sul tetto di una casa a Costalta di Cadore

SAN PIETRO DI CADORE - Un evento insolito ha interrotto la quiete di Costalta di Cadore, pittoresca frazione del comune di San Pietro di Cadore nel bellunese, quando oggi alle 12,20 una mongolfiera con a bordo turisti austriaci ha compiuto un atterraggio di emergenza sul tetto di una casa.

Sembra che l'incidente sia stato causato dall'entrata di aria fredda nel pallone, che ha reso necessaria una manovra di emergenza da parte del pilota.

Fortunatamente, non si registrano feriti e la struttura della casa non ha subito danni significativi. I turisti sono riusciti a scendere dal cesto della mongolfiera grazie a delle manovre audaci e sono ora al sicuro. Le autorità locali sono al lavoro per indagare sull'accaduto e per recuperare la mongolfiera.

Questo atterraggio di emergenza si aggiunge a una serie di incidenti che hanno coinvolto mongolfiere in tempi recenti, come quello avvenuto vicino alla base americana 'Pluto' a Longare, dove un'altra mongolfiera con turisti austriaci a bordo è atterrata a causa di una mancanza di gas, scatenando un allarme anti-terrorismo

Tuttavia, in questo caso a Costalta di Cadore, la situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni. Gli abitanti della frazione di Costalta, visto che i turisti erano incolumi, si sono limitati a fotografare l'insolito avvenimento.