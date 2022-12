Mondiali: sudamericani festeggiano in piazza

TRIESTE - La comunità sudamericana che vive a Trieste, si è ritrovata in piazza Unità d'Italia questa sera per festeggiare la Coppa del mondo. Sventolando bandiere biancocelesti e intonando cori tradizionali della musica argentina, una cinquantina di persone - cittadini argentini ma anche di altri Paesi del Sud America, sostenitori dell'albiceleste - hanno celebrato la vittoria davanti al Comune di Trieste. Nel pomeriggio i supporter hanno seguito la combattuta partita in vari locali pubblici dove il match veniva trasmesso su grandi schermi appositamente allestiti.