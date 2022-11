Mondiali Qatar 2022, Galles-Iran 0-2

QATAR - L'Iran batte il Galles per 2-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022. La selezion asiatica sale a 3 punti in classifica, mentre il Galles rimane a quota 1. La squadra del ct Queiroz ha meritato il successo per la mole di gioco espressa e le occasioni da gol create, con 2 pali centrati. Nel finale, i gol: al 98' è giunta prima la rete di Roozbeh Cheshmi, al 101' quella di Ramin Rezaeian Semeskandi, con il Galles in dieci per l'espulsione del portiere Hennessey.

GALLES-IRAN 0-2

Galles (3-4-3): Hennessey 5; Mepham 6, Rodon 5,5, Davies 6; Roberts 5,5 (12' st Johnson 6), Ampadu 6 (32' st Allen 6), Ramsey 5,5 (42' st Ward sv), N. Williams 6; Bale 5,5, Moore 6, Wilson 5,5 (13' st James 5,5). A disp.: Davies, Gunter, Morrell, Lockyer, Williams J., Harris, Thomas, Levitt, Cabango, Colwill, Smith. All.: Page 5

Iran (4-4-2): Hosseini H. 6; Rezaeian 7, Pouraliganji 6,5, Hosseini M. 6, Mohammadi 6; Gholizadeh 6,5 (32' st Jahanbakhsh 6), Noorollahi 6 (32' st Cheshmi 7), Ezatolahi 6,5 (38' st Karimi sv), Hajsafi 6 (32' st Torabi 6,5); Azmoun 6,5 (23' st Ansarifard 6), Taremi 6,5. A disp.: Niazmand, Abedzadeh, Moharrami, Khalilzadeh, Amiri, Kanaani, Ghoddos, Jalali. All.: Queiroz 7

Arbitro: Escobar (Gtm)

Marcatori: 53' st Cheshmi, 56' st Rezaeian

Ammoniti: Rodon (G), Rezaeian (I), Jahanbakhsh (I)

Espulsi: Hennessey (G) al 41' st