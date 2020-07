Mondiali di sci e Olimpiadi a Cortina, "si è trascurato l’impatto ambientale"

Serpeggia una certa preoccupazione per la situazione delle Dolomiti. Il Club Alpino Italiano (Cai) ha espresso la propria “contrarietà per quanto sta avvenendo nel comprensorio ampezzano sotto l’egida dei Mondiali di sci del 2021 e delle Olimpiadi invernali del 2026. Una contrarietà che riguarda, in particolare, i collegamenti Passo Falzarego - Arabba e Cortina – Alleghe, progetti già previsti nel Piano Neve Regionale del 2013 e stralciati poiché la Commissione di Valutazione Ambientale Strategica dell’epoca aveva ritenuto che «la loro realizzazione avrebbe costituito una pressione ambientale tale da raggiungere livelli di insostenibilità»”.

"Siamo costernati nel vedere le immagini che stanno circolando in questi giorni che ci mostrano quanto sta accadendo su quelle Dolomiti che dovrebbero essere patrimonio universale e non solo italiano”, afferma il Presidente generale del Cai Vincenzo Torti.

Gli ha fatto eco Patrizia Bartelle, candidata alle prossime regionali per Veneto Ecologia Solidarietà: “Chi ama veramente le nostre montagne e l’ambiente veneto in generale non vuole tutto questo. Oggi tutti i partiti di governo, tutti, sono a favore di questo scempio. Noi di Veneto Ecologia Solidarietà (VES), invece, siamo contrari perché quando le luci dei mondiali e delle olimpiadi si spegneranno nella montagna bellunese (che è più vasta dell’area di Cortina) resteranno i soliti problemi irrisolti: carenza di strutture sanitarie, ospedaliere, scolastiche e collegamenti (serve la ferrovia non un'autostrada)”.

Domenica 19 luglio la nuova realtà politica marcerà nella perla delle Dolomiti “a tutela dell’ambiente”. “I mondiali di Sci, in programma ora per l’inverno 2021 e le Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina potranno anche rappresentare un volano per alcune attività economiche nel breve periodo, tuttavia anche in questo caso si è trascurato l’impatto ambientale sul territorio e le sue conseguenze economiche nel lungo periodo”, commenta invece portavoce del Gruppo Misto Silvia Benedetti.