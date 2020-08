Mondiali di Ciclismo 2020: ecco tutti gli iscritti

CASTELFRANCO - Il Campionato Italiano di Ciclismo 2020 quest'anno transiterà anche per la Marca e toccherà Castelfranco.

La kermesse iridata sarà inaugurato dalla CRONO INDIVIDUALE DONNE ELITE (34,7 km) Venerdì 21 Agosto 2020 alle ore 16.15. La partenza da Bassano del Grappa con passaggio per Marostica e Colceresa per arrivare infine a Cittadella.



Subito dopo, alle ore 18.30, la CRONO INDIVIDUALE ELITE UOMINI (38,8 km) partirà sempre da Bassano del Grappa, affronterà però la salita de "La Rosina" da San Michele, per proseguire su Marostica e Colceresa, arrivando a Cittadella.



Domenica 23 Agosto 2020 alle ore 10.30 prenderà il via l’evento clou, la GARA IN LINEA UOMINI ELITE (253,7 km). Bassano del Grappa è la cornice perfetta per inaugurare la gara in linea del nuovo Tricolore.



Il percorso toccherà via via le tappe fondamentali di Cittadella, Castelfranco Veneto e Asolo. Proprio qui si assisterà alla salita dal Foresto Vecchio per poi scendere su Pagnano, imboccare la Marosticana e ritornare a Bassano del Grappa. Sulla Rosina, altro luogo simbolo del ciclismo veneto e non solo, ci saranno gli 11 giri che subito dopo porteranno gli atleti a cimentarsi con il pavé del muro della Tisa, a Colceresa: un piccolo assaggio di Fiandre nel nostro territorio.

Gran finale con l’ultimo passaggio sulla Rosina e il tempio ossario. Infine si scenderà lungo la statale 47, l’arrivo è previsto verso le 17.00 a Cittadella, la città murata che da 800 anni conserva intatta la sua bellezza.

Sotto, in allegato, i partecipanti alle tre gare