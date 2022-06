Mondiali di Budapest, paura per Anita Alvarez: sviene in acqua

MONDO - Momenti di grande paura ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Durante la finale del singolo libero nel sincronizzato, alla Szechy pool, la statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi mentre era sott'acqua ed è rimasta incosciente per qualche secondo. A tuffarsi in acqua per tirarla fuori è stata la sua allenatrice, Andrea Fuentes, che le ha così salvato la vita.

"E' stato un grosso spavento", le parole di Fuentes. "Ho avuto paura, lei non respirava ma ora sta bene. E' stata questione di attimi, ma il tempo sembrava non passare mai. Ho visto che qualcosa non andava per il verso giusto, ho urlato agli addetti di tuffarsi. Ma non hanno capito cosa stessi dicendo", aggiunge.

"Mi sono tuffata -aggiunge Fuentes- come se stessi gareggiando in una finale olimpica. Lei non respirava. Ora Anita sta bene, i medici hanno controllato i parametri vitali ed è tutto nella norma: battito cardiaco, ossigeno, livelli degli zuccheri nel sangue, pressione. E' tutto a posto". Alvarez dovrebbe tornare in acqua nuovamente venerdì 24 giugno. La sua presenza in vasca è ancora in dubbio: servirà prima il via libera dei medici.