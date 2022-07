Mondiali di Atletica, Tecuceanu esce in semifinale

Catalin Tecuceanu (Colombo/Fidal)

VITTORIO VENETO / STATI UNITI - Sedicesimo al mondo negli 800 metri. Catalin Tecuceanu ai Mondiali di atletica leggera in corso in Oregon, negli Stati Uniti, finisce quarto nella seconda delle tre batterie di semifinale.

Ieri, quando ad Eugene erano le 19.09 di giovedì 21 luglio e in Italia le 4.09 di venerdì 22 luglio, il ventiduenne di Trebaseleghe(PD) non è riuscito a ripetere l’impresa delle batterie, dove aveva corso in 1’44’’83 e passato il turno con il miglior tempo di ripescaggio. Il portacolori di Silca Ultralite Vittorio Veneto, ha lottato come di consueto, e dopo una prima parte di gara tra la pancia del gruppo e le retrovie, in uscita dall’ultima curva ha lanciato la sua micidiale volata. Negli ultimi 100 metri ha recuperato posizioni fino al quarto posto, fermando il cronometro sul tempo di 1’46’’31, dietro all’algerino Sedjati primo in 1’45’’44, al francese Tual secondo in 1’45’’53 e al britannico Rowden terzo in 1’46’’27.

L’accesso alla finale con i migliori otto è negato, ma per l’azzurro, che si presentava come 24esimo del ranking mondiale, resta a referto, nel riepilogo delle semifinali, il sedicesimo posto. Un Mondiale vissuto alla grande per l’allievo di Lionello Bettin, che dopo la conquista della medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo, ha affrontato la più grande rassegna dedicata all’atletica leggera.

“Ho fatto una gara molto simile alla batteria, avrei voluto farla diversa perchè avevo fatto qualche errore di troppo - ha commentato il mezzofondista in zona mista - anche in semifinale ho lasciato andare il gruppo. Certo, oggi ero molto più stanco del turno precedente, ma non si può fare un errore del genere in un campionato del mondo. Lavoreremo molto intensamente per non commettere più questo tipo di errori. Questo Mondiale mi dà però tantissima fiducia per i prossimi anni, so dove posso e devo migliore, in primis sulla tenuta a metà gara, quando gli altri cambiano il ritmo”.

Il prossimo appuntamento di una stagione “intensamente azzurra” saranno gli Europei di Monaco di Baviera, in Germania, in programma dall’11 al 21 agosto. “Non era facile, va bene così, Catalin è stato davvero bravo, ora prepariamo gli Europei di agosto e soprattutto iniziamo a pensare a un futuro nei 1500, magari già a partire dalla prossima stagione - ha affermato il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti - ritorniamo dalla trasferta americana con la consapevolezza di poter essere protagonisti a livello mondiale. Un plauso alla perseveranza di Catalin e del suo allenatore Lionello Bettin”.