Mondiali 2022, Francia-Marocco 2-0: bleus in finale contro l'Argentina

QATAR - La Francia batte il Marocco per 2-0 nella seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 e si qualifica per la finale: domenica i bleus, campioni del mondo in carica, affronteranno l'Argentina. I transalpini si qualificano per l'atto decisivo del torneo con i i gol di Theo Hernandez (5') e Kolo Muani (79') in un match vibrante. Il Marocco, vicinissimo al pareggio in più di un'occasione, si arrende nel finale. Sabato, chiuderà la propria avventura affrontando la Croazia nella finale per il terzo posto.

LA PARTITA - Pronti, via e la Francia passa in vantaggio. Azione prolungata nell'area del Marocco, Mbappé sbatte contro i difensori ma la palla arriva nella zona di Theo Hernandez. L'esterno del Milan si coordina e con una splendida sforbiciata fa centro: 1-0 al 5'. Il Marocco prova ad assorbire il colpo, ma fatica tremendamente a superare il pressing dei bleus, aggressivi anche dopo il vantaggio. Appena la selezione africana prova ad alzare il baricentro, si scopre e rischia grosso. Al 17' Giroud si invola verso la porta di Bounou e colpisce il palo. Il Marocco balla dietro e al 21' perde l'acciaccato Saiss, perno della difesa.

I Leoni dell'Atlante puntano sulle combinazioni Hakimi-Ziyech sulla fascia destra per spaventare i campioni del mondo. Materiale potenzialmente per il Var al 27'. Theo Hernandez si scontra con Boufal nell'area transalpina, per l'arbitro è fallo del giocatore marocchino che viene ammonito: i dubbi rimangono.

La Francia, con un lucidissimo Griezmann a fare da equilibratore, chiude i varchi e aspetta la chance per innescare Mbappé. La stella del Psg vola al 36' sull'imbucata di Tchouameni, la conclusione non è impeccabile ma l'azione prosegue e la palla finisce sui piedi di Giroud: da 10 metri il gol pare cosa fatta, il centravanti del Milan spedisce fuori. Il Marocco si accende al 44' e va vicinissimo al pareggio. Su corner da destra, El Yamiq inventa una spettacolare rovesciata: palo pieno, Lloris e la Francia si salvano, si va all'intervallo sull'1-0.

In avvio di ripresa, il Marocco carica a testa bassa. Nel giro di pochi secondi Attiyat Allah spaventa in due occasioni la difesa della Francia, che esce indenne da un paio di mischie roventi. Dall'altra parte Amrabat 'trebbia' Mbappé, protagonista di un'accelerazione splendida, ma per l'arbitro è tutto regolare e si prosegue. Il Marocco preme e tiene il ritmo altissimo, la Francia non riesce a mettere insieme 3 passaggi: per lunghi tratti, si gioca solo nella metà campo dei campioni del mondo.

La Francia soffre, ma nel momento più complicato può contare sul talento di Mbappé. Serpentina nell'area del Marocco, la conclusione è strozzata ma diventa un assist per il neoentrato Kolo Muani, in campo da appena 44 secondi: bisogna solo appoggiare il pallone in rete, 2-0 al 79'. Il raddoppio spegne il Marocco, che trova comunque la forza di sfiorare il gol al 93'. Kundé risolve l'ennesima mischia a un metro dalla porta di Lloris, la Francia vince 2-0 e vola in finale: domenica sfida con l'Argentina di Messi per il trono mondiale.