Mom taglia le corse: orario ridotto e niente servizio la domenica

TREVISO - Mom a partire da lunedì 16 marzo riduce le corse. Dopo l’ordinanza della Regione di ieri, che ha deciso per una rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale garantendo solo le esigenze essenziali di mobilità, l’azienda trevigiana ha rivisto l’orario del trasporto pubblico urbano ed extraurbana della Marca. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da lunedì.



I servizi extraurbani saranno garantiti dal lunedì al venerdì con orario feriale non scolastico. Il sabato sarà rispettato l’orario festivo, mentre la domenica il servizio è sospeso. Per le linee 101 e 8E la riduzione vale solo per le corse effettuate da Mom; sono escluse dalla rimodulazione le linee 170, 181, 182, 186 (linee non Mom).



Per quel che riguarda, invece, il servizio urbano di Treviso, da lunedì a sabato seguirà l’orario festivo, con la sospensione della corse la domenica.



I servizi urbani di Conegliano e Montebelluna vedranno la sospensione delle corse sia il sabato che la domenica, mentre da lunedì a venerdì verrà seguito l’orario feriale non scolastico.



Così anche per il servizio urbano a Vittorio Veneto che da lunedì a venerdì l’orario sarà feriale garantirà, invece, il sabato seguirà l’orario festivo con la corsa solo della linea 30 e la domenica servizio sospeso.



Mom - ha fatto sapere - comunicherà all’utenza nelle forme usuali utilizzando anche i social media maggiormente diffusi la nuova programmazione dei servizi adottata e avrà altresì cura di adottare a bordo dei mezzi misure idonee a garantire le necessarie distanze di sicurezza per operatori ed utenti e di proseguire le misure di disinfezione e di garantire all’utenza l’utilizzo di dispencer per gel disinfettante delle mani presso le autostazioni.