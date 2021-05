Mom, domani sciopero di 24 ore: a Treviso a rischio bus e corriere

TREVISO - Sciopero di 24 ore domani, martedì 1 giugno, per il trasporto pubblico locale, proclamato dalle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna.



Mom, comunica che per domani saranno garantite, fino al raggiungimento del capolinea, tutte le corse che iniziano il servizio dalle ore 05:00 alle 08:29 e dalle 12:30 alle 14:59. Per il servizio urbano di Treviso saranno garantire le corse dalle ore 05:00 alle 8:09 e dalle 12:10 alle 14:39.



Al di fuori delle fasce orarie di garanzia l’azienda di trasporto locale non può garantire il servizio.



Servizi urbani:

Treviso: termine e ripresa servizi da piazzale Duca d'Aosta fronte stazione FS;

Conegliano: termine e ripresa servizi da via Garibaldi/via Colombo;

Vittorio Veneto: termine e ripresa servizi da Piazza Medaglie d'Oro.



Servizi extraurbani:

Treviso-Padova (101a - 101b) capolinea a Noale;

Treviso-Vicenza (106a-106b) capolinea a Castelfranco Veneto;

Treviso-Bassano (112a-112b) capolinea a Montebelluna;

Treviso-Portogruaro (104a-104b) capolinea a Motta di Livenza;

Treviso-Pieve di S.- Vittorio V. (117a-117b) capolinea a Ponte della Priula;

Montebelluna-Crespano-Montebelluna (111a-111b) capolinea a Crespano.