Molteni: ''Bene la dotazione dei taser alla polizia locale''

VENEZIA - Il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. è soddisfatto che gli agenti della Polizia locale di Venezia siano stati dotati di teser. "Bene la dotazione ai vigili urbani lagunari - sottolinea -.E' uno strumento ormai indispensabile di tutela anche per la polizia municipale". Gli utilizzi da parte delle forze dell'ordine, su base nazionale, ricorda Molteni, "hanno dato risultati straordinari come strumenti di deterrenza, di sicurezza e di difesa sia per gli operatori che per i cittadini".