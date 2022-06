Molotov contro l‘auto parcheggiata

UDINE - Bottiglia incendiaria contro un’auto parcheggiata: è accaduto in via Mantova, a Udine alle 3.15 di domenica. In fiamme una Citroen Picasso. Il botto era stato udito distintamente dai residenti.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la vettura, alimentata da un impianto Gpl.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri. La natura dell’incendio è dolosa, ma non si esclude il fatto che possa essersi trattato di una bravata di qualche ragazzino.