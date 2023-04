Molestie in Consiglio regionale Veneto, pace extragiudiziale

VICENZA - Il caso delle molestie denunciate dalla consigliera veneta della Lega Milena Cecchetto contro il collega di Fratelli d'Italia Joe Formaggio finisce con un accordo tra le parti e nessuna querela. Con due comunicati stampa spediti dai rispettivi avvocati gli esponenti politici vicentini chiudono così la vicenda scoppiata lo scorso 7 marzo in una sala di Palazzo Ferro Fini, sede veneziana dell'Assemblea regionale. La consigliera della Lega aveva raccontato di essere stata importunata e molestata dal consigliere di Fratelli d'Italia, episodio per il quale Formaggio ha già subito una sospensione dai lavori consiliari di 5 giorni. In un comunicato inviato dal legale di Formaggio, l'avvocato Francesca Rigato, l'esponente di FdI dichiara "che il comportamento mantenuto nei confronti della consigliera è stato inappropriato e fuori luogo". "Intendo pertanto rivolgere le mie formali e sentite scuse a Cecchetto per quanto fatto - afferma - impegnandomi a non tenere più atteggiamenti come quelli posti in essere lo scorso 7 marzo". Nella nota del legale, Formaggio si impegna inoltre "per il futuro ad astenersi da ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare disagio e/o imbarazzo a chicchessia". Formaggio sottolinea infine "che la somma proposta dal consigliere a titolo di riconoscimento per il disagio subito 10 mila euro verrà devoluta ad una associazione impegnata nella lotta alla violenza contro le donne e che sarà indicata dalla consigliera Cecchetto".