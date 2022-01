Molestava donne alle fermate dell'autobus e durante jogging, denunciato

UDINE - Un uomo di 30 anni, italiano, è stato individuato e denunciato da personale della Polizia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Udine, in quanto ritenuto responsabile di almeno cinque episodi di molestie, mediante atti osceni, ai danni di giovani donne.

Secondo quanto ricostruito, nel corso dell'ultimo mese l'uomo, dopo essere sceso da un Suv, in almeno due circostanze ha compiuto atti osceni in prossimità delle fermate dell'autobus.



Gli investigatori hanno appurato che episodi di questo tipo si erano susseguiti sin da gennaio 2020. Le vittime hanno raccontato che, mentre facevano jogging in zone campestri della città, venivano avvicinate e superate dall'auto che si fermava lungo la via in attesa del loro arrivo.

La Squadra Mobile di Udine ha lanciato un appello affinché eventuali altre vittime denuncino l'accaduto.