Molestò dottoressa, chiesto rinvio giudizio per primario

PADOVA - Il primario di un reparto dell'ospedale di Schiavonia (Padova) è stato denunciato da una collega per violenza sessuale. Oggi in Tribunala a Verona si terrà l'udienza nella quale il gup dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizo per il professionista. I fatti - riferisce i Gazzettino - risalgono al 2022; non avvennero in ospedale padovano, dove i due lavoravano nella stessa unità operativa, ma durante un convegno medico, a Negrar. (Verona).

Secondo il racconto della donna, durante una pausa del convegno, l'uomo - il suo diretto supriore nel luogo di lavoro l'avrebbe molestata. Gesti definiti 'inequivocabili' dalla dottoressa. La direzione sanitaria aveva anche deciso un provvedimento disciplinare (una sospensione) per il primario, che però è stato congelato in attesa dell'eventuale processo.