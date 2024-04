La moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai pappagalli che ripetono: "Mio marito non è in casa, vieni".

Due improbabili testimoni al centro di una causa di divorzio stanno attirando l'attenzione e la curiosità del web. Si tratta di due pappagalli, protagonisti in tribunale a Istanbul, in Turchia, come testimoni “oculari” della vicenda. Tutto ha avuto inizio quando un uomo, sospettando l'infedeltà della moglie, ha notato un comportamento insolito nei suoi due pappagalli domestici. I volatili, noti per la loro capacità di ripetere frasi udite nell'ambiente circostante, hanno cominciato a squittire una particolare frase: "Mio marito non è in casa, vieni".



L'uomo, sconvolto dalla rivelazione, ha scoperto che quella frase era utilizzata dalla moglie per avvertire il suo amante, mentre il marito era fuori casa. Questo tradimento scoperto grazie ai "testimoni" piumati è diventato il fulcro di una battaglia legale che ha portato la coppia di pappagalli davanti al tribunale.



La richiesta di portare i due volatili in tribunale come testimoni è stata concessa, suscitando scalpore e divertimento sul web. L'avvocato ha condiviso sui social media un'immagine dei due pappagalli di fronte al Palazzo di Giustizia, che è diventata virale in poco tempo.Ora spetta al giudice valutare tutte le prove del caso, compresa la testimonianza dei pappagalli, e decidere se riconoscere l'addebito al marito tradito o no. Secondo la legge turca, l'adulterio è una delle motivazioni previste per richiedere il divorzio. Resta da vedere se i due pappagalli decideranno di "parlare" anche davanti al giudice.