Mogliano, a Villa Condulmer il summit dei casari trevigiani

MOGLIANO - La Confraternita Dogale della Marca di Mogliano Veneto, associazione culturale fondata nel 1988 con lo scopo di promuovere, valorizzare e diffondere la cultura dell’enogastronomia italiana, con particolare riguardo a quella veneta e moglianese, organizza per domenica 1° maggio, nello splendido scenario di Villa Condulmer a Zerman di Mogliano Veneto, una giornata dedicata alla riscoperta dell’arte casearia veneta tra storia, tradizione ed innovazione.



Parteciperà Riccardo Zanchetta, esperto casaro e titolare di un rinomato laboratorio caseario a Casale sul Sile, il quale terrà un simposio su questo magico mondo tutto bianco rappresentato dal latte e dai formaggi, spaziando tra appunti del passato, tradizioni poco note della nostra economia di campagna e necessaria innovazione per essere al passo con i tempi.



Ai partecipanti verrà quindi proposto un convivio dove si potranno degustare dei piatti tradizionali, tra cui alcuni formaggi particolari, che saranno dettagliatamente illustrati, come la Casatella dop, la Caciotta del Sile, un pecorino stagionato fatto con latte di pecore allevate in Veneto ed uno stravecchio denso di sapori e profumi. Le pietanze proposte saranno abbinate ad interessanti vini a denominazione del territorio, appositamente selezionati con la collaborazione del nostro socio Fabio Balan, esperto enologo e profondo conoscitore del mondo del vino. I piatti, i vini e gli abbinamenti saranno illustrati e commentati dal Professor Olivo Michielan, già docente dell’Istituto Maffioli di Castelfranco ed esperto gastronomo.



Come evidenziato dal Presidente della Confraternita Dogale della Marca Francesco Danesin, la giornata sarà anche l’occasione per la ripresa delle attività dopo il lungo periodo pandemico. Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 10,30 per degustare una “merenda” della tradizione, a cui seguirà il simposio alle 11,30 ed il successivo pranzo.