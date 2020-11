Mogliano Veneto recupera e valorizza la storia dei suoi Borghi

MOGLIANO – Di recente l’Amministrazione comunale di Mogliano ha fatto installare la cartellonistica che identifica i centri abitati dei Borghi: Bianchi, Molino, Marocchesa e Ghetto. Località che ora sono ufficialmente parte integrante dei quartieri e delle frazioni.



L’esatta segnalazione di inizio e fine del centro abitato è necessaria per questioni normative: il segnale stradale, infatti, oltre a indicare il toponimo del luogo, segnala il limite di velocità ridotta e il divieto di segnalazione acustica entro i limiti del centro abitato. La decisione, oltre che per questioni legate al Codice della Strada, è stata occasione per valorizzare l'identità delle località moglianesi anche dal punto di vista turistico.



Queste valutazioni arrivano anche grazie all’aiuto di Ennio Tortato, storico del Gruppo di Ricerca Storica nel collegio salesiani Astori. Il gruppo è stato fondato nel 1975 da don Giuseppe Polo con l’intento di portare avanti la ricerca storica del territorio moglianese. Tra i successi di questa squadra di ricerca si ricorda la raccolta di reperti archeologici della città di Mogliano, conservati, con l’autorizzazione della Sovrintendenza del Veneto, in una sala all’interno del collegio salesiano, luogo di numerose visite di scolaresche e cittadini appassionati.



Durante il giro nel museo, Tortato racconta che: “I Borghi che abbiamo individuato raccontano la storia del nostro territorio perché hanno origini antiche, cinquecentesche. I quartieri di Mogliano nascono invece negli anni ’80. Con l’Amministrazione abbiamo identificato i luoghi in cui una volta c’erano i borghi e oggi si trovano i centri abitati. Ghetto, ad esempio, - continua lo storico – anticamente era il Borgo Valonghe, perché abitato dalla famiglia Valongo, anche detta Valonghetto. Ecco che il Borgo prende il nome di Ghetto”.