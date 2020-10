Mogliano, rimane incastrato in un cestello elevatore: operaio grave

MOGLIANO - Incidente sul lavoro questa mattina a Mogliano Veneto.



È accaduto stamattina alle 11 circa in via Trento. Qui i vigili del fuoco di Treviso, il 118 e le forze dell'ordine sono intervenuti per un incidente sul lavoro.



Un operaio 50enne di Marcon (Venezia) è rimasto incastrato in un cestello elevatore in un'azienda della zona. Stava potando alcune piante ed è rimasto ferito in maniera grave a causa, sembra, di un improvviso cedimento del braccio del carrello elevatore.



Il malcapitato è dipendente di un'azienda florovivaistica. Immediato il soccorso del personale medico che ha ricoverato il 50enne all'ospedale di Treviso con lesioni a un braccio: la prognosi è riservata.



Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche lo Spisal dell'Ulss per le verifiche di legge.