Mogliano, Protezione Civile e Alpini ai seggi contro gli assembramenti

MOGLIANO - Elezioni, arrivano anche Alpini e Protezione Vivile ai seggi moglianesi.



Per garantire la massima sicurezza per i cittadini durante il voto in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre, l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha attivato il Gruppo di Protezione Civile e il Gruppo Alpini.



Saranno impegnati a controllare quelle situazioni che potrebbero, senza un attento controllo, sfociare in assembramento.



I volontari formati per l’occasione sono trenta, distribuiti in tutti i plessi scolastici interessati al voto.



“Il voto è un momento importante per la vita attiva dei cittadini, la nostra prerogativa è quella di garantire, nelle giornate della piena democrazia, la massima sicurezza e il massimo rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19, Un grazie sincero va a tutti i volontari che anche in questa occasione si rendono disponibili e pronti ad aiutare i propri concittadini”, dichiara l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile Marco Donadel.