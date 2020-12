Mogliano, Preganziol e Morgano, ecco tutti i numeri sul Covid-19

MOGLIANO – In questi giorni diversi Sindaci hanno comunicato i numeri sull'andamento dei contagi nei loro Comuni, che purtroppo tendono a salire, seguendo l'andamento della Provincia di Treviso.



Il sindaco Davide Bortolato fa sapere che a Mogliano Veneto ci sono 168 casi positivi in isolamento domiciliare, 15 persone positive in RSA e 22 persone ricoverate in ospedale (aggiornato al 15 dicembre).



“Per limitare il contagio dobbiamo assolutamente evitare qualsiasi assembramento o qualsiasi luogo in cui possa crearsi, oltre che rispettare le regole utilizzando la mascherina, mantenendo il distanziamento sociale e igienizzandosi spesso le mani – scrive il Sindaco in un post sul suo profilo facebook – So che la stanchezza e la voglia di tornare alla “normalità” dopo dieci mesi è tanta, ma dobbiamo tenere duro e avere pazienza: ogni nostra azione deve essere guidata dalla responsabilità”.



PREGANZIOL



Il sindaco di Preganziol Paolo Galeano preferisce che il commento sull’andamento dei contagi nel suo Comune lo dia un numero da solo. “Non i numeri ma il numero – scrive infatti nel post pubblicato sulla sua pagina facebook - Ad oggi (16 dicembre per chi legge) ci sono 130 casi di positività nel nostro Comune. Cresciamo di più di 10 casi al giorno. Le conseguenze dei comportamenti di ciascuno non si limitano purtroppo alla sua sfera personale, ma hanno ricadute su tutti: nessuna comunità si salverà perché ha la sanità migliore ma ogni comunità si salverà perché ha i cittadini migliori”.



MORGANO



Anche il sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla, prima di aggiornare i suoi concittadini sui numeri del Comune, ricorda l’importanza delle misure precauzionali e dei comportamenti prudenti. “Le persone residenti attualmente positive sono una trentina – si legge dal post facebook pubblicato nella pagina ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Morgano – Ne abbiamo inoltre altrettante in isolamento fiduciario. Ad oggi sono ricoverate in ospedale 3 persone, nessuna delle quali in area critica e una delle quali già negativizzata (numeri aggiornati al 15 dicembre)”.