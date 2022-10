Mogliano, pienone al Centro anziani per l'incontro su come evitare le truffe

MOGLIANO - Nel pomeriggio odierno, presso il Circolo Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto, si è tenuto un incontro rivolto a uomo e donne della terza età, dal titolo “Attenti alle truffe”, organizzato dai Carabinieri di Treviso in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale.

Dopo l’introduzione del sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, che ha salutato i presenti, hanno preso la parola il Tenente Colonnello Ermanno Luigi Magistris, Comandante della Compagnia di Treviso ed il Luogotenente Carica Speciale Saverio Rossi Comandante della Stazione, che rivolgendosi ai circa 90 partecipanti, hanno fornito alcuni consigli e regole semplici e pratiche per affrontare con maggiore sicurezza e serenità le loro giornate.

Numerosi gli interventi da parte delle donne e uomini presenti, che hanno ascoltato con vivo interesse i temi trattati.

Gli argomenti sono stati quelli classici: si spaziava dai furti con la famigerata “tecnica dell’abbraccio”, alla truffa del falso avvocato e dei falsi tecnici del gas. In conclusione è stato ribadito che in caso di qualsivoglia dubbio è sempre bene rivolgersi al numero di emergenza 112, ove in ogni momento è disponibile un operatore in grado di fornire utili informazioni e tutti i chiarimenti del caso per non incorrere vittime di malintenzionati.