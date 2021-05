Mogliano piange Gianni Bortolato, storico sindacalista Cisl

MOGLIANO - Lutto nel sindacato Cisl di Treviso per la scomparsa di Gianni Bortolato, ex segretario generale della Federazione dei Pensionati Cisl di Treviso ed ex componente della segreteria confederale negli anni Novanta. Bortolato è morto giovedì all’età di 73 anni.



Grande il cordoglio della Cisl e della Fnp, che esprimono vicinanza alla moglie Anna Maria e la figlia Lisa e lo ricordano come un “sindacalista che metteva l’anima in tutto quello che faceva - affermano Massimiliano Paglini e Franco Marcuzzo, segretari generali di Cisl e Fnp Belluno Treviso -, tenace e di una straordinaria competenza, con una spiccata capacità di vedere lontano”.



Bortolato, di Mogliano Veneto, alla fine degli anni Sessanta era stato assunto come barbiere dall’Istituto Gris, che all’epoca era la più grande Ipab del Veneto. Lì si è avvicinato al sindacato, diventando delegato della categoria degli enti locali, la Fidel Cisl.



In distacco sindacale, entra nella segreteria Fidel di Venezia - il Gris era di competenza veneziana - per poi rientrare al lavoro per un paio d’anni e infine decidere di dedicarsi completamente all’attività sindacale a Treviso.



Negli anni Ottanta diventa segretario generale della Fidel trevigiana, con la quale avvia dei percorsi di formazione innovativi che hanno contribuito notevolmente alla costruzione della classe dirigente della categoria.



A metà anni Novanta entra nella segreteria confederale Cisl guidata da Bruno Michielin, dove rimane fino al 2000, occupandosi di pubblico impiego e contrattazione territoriale. “Lo ricordo come un sindacalista combattivo - dice Michielin -, che non si tirava indietro di fronte a nulla e a nessuno, ma che sapeva trovare i punti di mediazione al momento giusto”.



Dopo il pensionamento, Bortolato entra come membro di segreteria della Fnp Treviso, diventandone segretario generale fino al giugno 2011, quando lascia Treviso per approdare alla Federazione dei pensionati del Veneto, dove si occupa di vertenzialità locale, assistenza e welfare. Un mandato, quello nella Fnp trevigiana, segnato da un grande impegno sul territorio, con l’apertura degli sportelli di segretariato sociale a Treviso, Castelfranco e Conegliano.



Bortolato lascia la moglie Anna Maria e la figlia Lisa. I funerali si svolgeranno lunedì 24 maggio, alle 15, nel Duomo Santa Maria Assunta di Mogliano.