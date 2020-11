A Mogliano parte il censimento degli alberi comunali

MOGLIANO – È con il censimento del primo albero, una Paulownia nel Parco dei Mille Colori nel Quartiere Ovest di Mogliano, che comincia l’incarico affidato al dottore Forestale Ruggero Ferrarini di schedare tutto il patrimonio arboreo del territorio comunale di Mogliano Veneto.



Il rilevamento comprende gli alberi di prima, seconda e terza grandezza. Le modalità di censimento prevedono l’applicazione di una targhetta sulla corteccia, con numero identificativo dell’albero, georeferenziazione della posizione, stesura di una relativa scheda caratteristiche contenente specie, età e stato di salute, così da poter avere informazioni rapide ed efficaci.



Soddisfatto il Sindaco Davide Bortolato: “Un altro progetto su cui ci siamo impegnati in campagna elettorale è partito ufficialmente. Abbiamo sempre sottolineato l’utilità di questo strumento per poter monitorare lo stato di consistenza e la qualità delle nostre alberature. Questo ci permette quindi di pianificare gli interventi, senza ragionare esclusivamente con interventi a spot o dettati dall’emergenza”.



“Una caratteristica che rende bella la nostra città è la presenza di un grande patrimonio arboreo sia pubblico sia privato - prosegue il Sindaco - oltre a far partire il censimento degli alberi, abbiamo appena appaltato fondamentali lavori di manutenzione straordinaria delle alberature con un investimento di ben 100mila euro, prevedendo importanti potature di alberi stradali e nei parchi pubblici della città”.