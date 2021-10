Mogliano, nuove fototrappole per fermare gli ecovandali

MOGLIANO VENETO – L'Amministrazione comunale di Mogliano Veneto è da tempo impegnata nel contrastare chi sporca e abbandona rifiuti sul territorio.



L’ultima iniziativa messa in campo col fine di smascherare e punire sempre più duramente gli ecovandali è l’installazione di 7 nuove fototrappole.



Molte altre attività di controllo del territorio per scongiurare l’abbandono di rifiuti nel comune sono svolte dagli Ispettori ambientali e della Polizia Locale: nel corso del 2021 gli Ispettori ambientali Veritas hanno svolto circa 1500 ore di servizio in città, con il compito di dare informazioni ai cittadini ma anche di effettuare controlli ed elevare sanzioni; per quanto riguarda invece le attività svolte dalla Polizia Locale da inizio 2021, si evidenziano circa un centinaio di servizi di presidio del territorio, anche in borghese, con il rilievo di oltre 30 violazioni di cui un consistente numero per abbandono di rifiuti o per errati conferimenti.



Un ruolo importante viene svolto dall’Associazione Onlus Plastic Free a seguito della firma di un Protocollo d’intesa con il Comune, che ha permesso diverse uscite pubbliche sul territorio portando a grandi quantitativi di rifiuti abbandonati raccolti.



L'azione dei volontari di Plastic Free è doppiamente virtuosa in quanto, oltre a raccogliere e a fare sensibilizzazione nelle scuole, lanciano un messaggio di grande valore etico/ambientale sui danni portati al nostro pianeta dai rifiuti abbandonati.



“Abbiamo bisogno di un cambiamento radicale e tutti noi con semplici gesti possiamo preservare il nostro pianeta - dichiarano i referenti di Plastic Free Annalia Sembiante, Giorgia e Klevis - A breve inizieremo un percorso importante con le scuole del territorio, i ragazzi sono la nostra linfa vitale”.



“Tutti noi dobbiamo sentirci immensamente grati per le attività dei volontari di Plastic Free: con la loro azione di grande civiltà ci dimostrano ogni giorno che basta poco per migliorare il nostro territorio e il nostro pianeta", conclude il sindaco Davide Bortolato.