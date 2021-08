Mogliano, No del Comune alla nuova antenna Wind Tre in zona stazione

MOGLIANO VENETO – Il Comune di Mogliano Veneto dice no all’antenna Wind Tre. È questa la decisione della Giunta Comunale in seguito alla richiesta da parte della nota società di telefonia di installare una nuova antenna nella zona della stazione ferroviaria.



Nonostante il posizionamento di una nuova antenna non rientri “nel nostro Piano Antenne che abbiamo ridefinito circa un anno fa” – come sottolineato dal sindaco Davide Bortolato – la compagnia telefonica ha deciso ugualmente di promuovere un ricorso al Tar del Veneto per riuscire ad installare una “stazione radiobase per telefonia mobile nell’area della stazione ferroviaria”.



“Abbiamo deciso di resistere in giudizio e di affidare l’incarico di rappresentare e difendere il Comune a un legale – spiega il Primo Cittadino – La Wind è da anni che cerca di posizionare un’antenna in quella zona, in quanto zona centrale e quindi funzionale. Purtroppo queste installazioni sono considerate opere di pubblica utilità, pertanto temo che i giudici diano ragione ai gestori della società di telefonia mobile. Noi come Amministrazione faremo comunque tutto il possibile per resistere”.