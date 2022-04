Mogliano, ladri in azione nella notte alla lavanderia

MOGLIANO - Ladri in azione nella notte in pieno centro. Questa notte, in Mogliano Veneto, via Toti del Monte, ignoti, dopo avere abbattuto la porta finestra della lavanderia "Wash & Clean", hanno forzato la macchinetta cambia monete.

Rubati circa 200 euro in banconote. Il danno strutturale è in via di quantificazione. Le indagini sono a cura dei Carabiineri della locale Stazione.