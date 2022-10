A Mogliano i laboratori dedicati ai ragazzi

MOGLIANO - Per fare qualcosa di bello, creativo e costruttivo durante l’estate, l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha promosso una iniziativa nell’ambito del progetto Media.Azione, con il coordinamento della Cooperativa La Esse, attuando due laboratori dedicati ai ragazzi del territorio dai 14 ai 21 anni, con l’intento di offrire loro spazi di condivisione ed occasioni di costruzione di una comunità sempre più educante. Il progetto nasce in collaborazione con gli esercizi commerciali e le associazioni del territorio che hanno dato la propria disponibilità a collaborare con gli educatori del progetto per la realizzazione dei laboratori. Laboratorio di gelateria.

A fine agosto, i 7 giovani iscritti al progetto hanno partecipato a tre mattinate di formazione, apprendendo le basi per la produzione artigianale del gelato.

Grazie alla collaborazione con l’azienda agricola Ca’ Donadel, i ragazzi hanno avuto modo di visitare il campo dove pascolano le mucche, la stalla e tutti i locali che ospitano gli animali, fino alla gelateria, conoscendo così l’intero processo che porta alla creazione di un ottimo gelato. Qui, ragazzi ed educatori si sono addentrati nel laboratorio di Agostino, per essere coinvolti dalla sua passione per il mestiere del gelataio e farsi rivelare i segreti per un gelato cremoso e gustoso. Laboratorio di pizzeria. Ad inizio settembre, i 17 giovani iscritti al progetto hanno partecipato a cinque lezioni di formazione, apprendendo come si prepara la pizza.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di due pizzaioli del territorio che si sono resi disponibili ad incontrare i ragazzi presso il Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto, rivelando loro l’arte del pizzaiolo. «È stato stimolante collaborare con le prime due realtà del territorio che hanno offerto ai ragazzi il loro tempo e le loro risorse, dedicandosi appieno ad un progetto importante per l’integrazione sociale dei giovani.

Mi auguro che tanti altri esercizi facciano proprio questo esempio, rendendosi disponibili a diventare i nuovi partner dell’iniziativa. Con l’occasione rinnovo il mio ringraziamento per la preziosa disponibilità, collaborazione e sensibilità dimostrata» commenta l’Assessore alla Scuola e alle Politiche Educative, Martina Cocito. «Come Delegato alle Politiche Giovanili, non posso che essere soddisfatto del lavoro di questa Amministrazione. La partecipazione a questi laboratori è la conferma che stiamo lavorando nel senso giusto» aggiunge il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili, Edoardo Bison.