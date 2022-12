Mogliano, conclusi i lavori i via Roma e via Gorizia

MOGLIANO - Sabato mattina in Via Roma l’Amministrazione Comunale ha celebrato la fine dei lavori di rifacimento del marciapiede di Via Roma e di riqualificazione di Via Gorizia, insieme alla Cittadinanza. Gli interventi hanno permesso di eliminare i dissesti provocati nel tempo dalle radici delle alberature presenti, tramite la sistemazione della pavimentazione e la sostituzione delle cordonate rotte o deformate, sistemando il marciapiede di Via Roma nel tratto compreso tra via XXVIII Aprile e via Torino, e prevedendo anche il rifacimento delle aiuole delle alberature con profilo in acciaio corten. Oltre a ciò si è provveduto alla riasfaltatura e al rifacimento delle caditoie di una parte di Via Gorizia.

«Abbiamo messo in sicurezza circa 420 metri di marciapiede in Via Roma tramite il recupero ed il riutilizzo dei masselli autobloccanti della pavimentazione, per la salvaguardia della mobilità lenta» ha dichiarato questa mattina il Sindaco Davide Bortolato accompagnato dal Consigliere Comunale Edoardo Bison, inaugurando la fine dei lavori in loco alla presenza di molti cittadini ed esercenti del Quartiere. «L’intervento di Via Gorizia ha previsto la realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e relative caditoie che mancava; tutti ricordiamo sicuramente gli allagamenti e le pozzanghere che si creavano sulla Via, ora riasfaltata e mutata ad un unico senso di marcia». Presente alla cerimonia anche il Presidente di Quartiere Andrea Foffano: «La lista di richieste che l’Associazione di Quartiere ha portato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale ad inizio mandato si sta accorciando, grazie alle tante opere messe in cantiere dalla giunta Bortolato». I lavori sono stati seguiti dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Mogliano Veneto, sotto la guida del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Licia Casarin. Il progetto esecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati curati dall’Ing. Pierangelo Soligo. La realizzazione dei lavori, eseguiti a regola d’arte, è stata affidata alla Ditta Edilstrade Massarotto di Villorba. Ha concluso il Sindaco Bortolato: «Si tratta di lavori finanziati grazie al conto termico, un finanziamento che abbiamo ottenuto grazie all’intervento di riqualificazione energetica di una scuola, per un costo complessivo di 130mila euro. Il Quartiere Ovest sta assistendo alla conclusione dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile sulla parte terminale di Via Roma, in direzione Gardigiano; inoltre si sta riqualificando Via Monte Grappa con il rifacimento di tutti i sottoservizi e del manto stradale».