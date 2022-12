A Mogliano il Comune organizza un corso a tariffe agevolate per diventare bagnini

MOGLIANO - Il Comune di Mogliano Veneto in collaborazione con FISA TREVISO (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) propone ai ragazzi, a partire dai 16 anni, residenti nel comune di Mogliano Veneto, un corso finalizzato al conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti Mare, a tariffe agevolate. Il corso prevede circa 100 ore tra nuoto in piscina, in mare, arti marinaresche, BLS/D, primo soccorso, per la durata di 3 mesi. Gli allievi conseguiranno 3 brevetti: Brevetto Assistente Bagnanti Mare; Brevetto BLS/D rilasciato da DAN e modulo H della Regione Veneto; Brevetto BLS/D pediatrico rilasciato da DAN. Il brevetto di Assistente Bagnanti Mare conseguito viene riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. «Il brevetto darà la possibilità ai giovani Moglianesi di intraprendere un percorso lavorativo presso le strutture alberghiere dotate di impianti natatori oppure presso gli stabilimenti balneari.

Lo stanziamento del nostro Comune permette di calmierare la quota di iscrizione e rendere quindi più accessibile alle famiglie la spesa per il conseguimento di questo richiesto brevetto.» commenta Edoardo Bison, Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili. «Il corso – conclude – può essere usato per il conseguimento dei crediti scolastici.» «La partnership tra il Comune di Mogliano Veneto e la FISA TREVISO, con uno stanziamento di 3mila euro, permette di ridurre la quota di iscrizione di circa il 55% ovvero da € 550 a € 250 per ogni iscritto. Un progetto importante per formare i giovani cittadini e avviarli al mondo del lavoro.» aggiunge il Sindaco Davide Bortolato.

Informazioni utili.Presentazione del corso Mercoledì 21 Dicembre 2022 alle ore 19.30, presso la piscina “Ai torni” (i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria) • Inizio del corso Giovedì 19 Gennaio 2022 con termine 18 Aprile 2023. Per ulteriori informazioni: Marco Battaggia (Maestro di salvamento FISA) 329.4594800