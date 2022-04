Mogliano, avviata la costituzione del "Distretto urbano del commercio"

Federico Capraro presidente mandamento Ascom e Massimo Cestaro presidente Ascom Mogliano

MOGLIANO - E’ stato avviato il percorso per la costituzione del futuro Distretto Urbano del Commercio a Mogliano denominato “La Città Giardino”. Al momento è solo una firma che istituisce il partenariato, ma è già una promessa concreta.



Nei giorni scorsi, presso la sede municipale, è stato infatti siglato il partenariato, destinato ad allargarsi ad altri soggetti interessati, costituito da Comune, Ascom Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti e Coldiretti, oltre al mondo della cultura e dello sport moglianesi, della finanza, aziende agricole, un museo, le parrocchie, la Pro Loco, alcune strutture alberghiere oltre ad una quindicina di imprese del commercio e del terziario dislocate anche nelle frazioni e una rappresentanza degli ambulanti del mercato.



In pratica, tutta la realtà sociale, commerciale ed economica della città si è detta convinta di istituire il Distretto urbano del commercio, un nuovo soggetto unitario che, una volta approvato dalla Regione e costituito ufficialmente, potrà virtuosamente accedere ai fondi regionali e mettere in atto progetti concreti di rivitalizzazione e rigenerazione urbana nel segno della nuova identità di Mogliano Veneto, non più ancella di Venezia o secondaria a Treviso, ma vera “città giardino” capace di una propria attrattività ed economia.



“Mogliano - ha affermato il presidente del mandamento Ascom Federico Capraro –“sta finalmente compiendo il fondamentale percorso del distretto del commercio. Ha molte valenze che sono state finalmente individuate e valorizzate. Non più solo una città cerniera tra Treviso e Venezia, ma una città con un suo turismo, una sua ricchezza commerciale, un patrimonio di ville e di paesaggi, un capitale umano e di volontariato incredibile, pronta ad accogliere turisti, visitatori e consumatori con nuove modalità e nuovi approcci, improntati anche alla mobilità sostenibile”.



“Per Ascom - ha concluso il presidente di Ascom Mogliano Massimo Cestaro - questa firma è un gran risultato, che sancisce un rapporto dinamico con l’amministrazione pubblica e che mette in rete, per la prima volta, attività economiche di settori diversi. Ora ci aspettano nuove fasi, ma la condivisione fino ad ora ottenuta è la premessa di successo. Finalmente Mogliano potrà essere riconosciuta con la propria identità ed autonomia che si merita pienamente”. Il Distretto di Mogliano andrà ad aggiungersi al Distretto di Preganziol, con un rafforzamento chiaro dell’area Terraglio a sud di Treviso. Per arrivare alla costituzione del Distretto ora la strada è aperta, la cabina di regia c’è e si accederà nei tempi consentiti ai bandi regionali.