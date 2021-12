A Mogliano arrivano Bebe Vio ed Erica Cipressa per il varo della nuova palestra di scherma

MOGLIANO VENETO – Giovedì 9 dicembre, l’antivigilia di Natale, sarà una giornata di festa per Mogliano Veneto. L’Amministrazione Comunale, infatti, inaugurerà alle 17.15 il nuovo “Centro Scherma Mogliano” nella nuova palestra di via Gagliardi. “Con questa inaugurazione, nel 2021, abbiamo tagliato ben 19 nastri” – gioisce il sindaco Davide Bortolato.



La Scherma Mogliano, pur ottenendo ottimi risultati a livello sportivo, viveva una situazione di oggettiva difficoltà nella gestione dell’impianto presso le Scuole Piranesi. “Il grande orgoglio è che la Scherma Mogliano esporta il nome della città in tutta Italia e nel mondo, e la nostra città potrà diventare un punto di riferimento schermistico per tutto il territorio provinciale. Oggi, infatti, la Scherma Mogliano vanta moltissimi nuovi inscritti, nuovi spazi e ambiziosi programmi di crescita” - dichiara l’assessore allo sport Enrico Maria Pavan.



Alle 19.00 la giornata dedicata allo sport e alla scherma continua con i festeggiamenti che si spostano in Piazza Caduti per le due atlete moglianesi premiate alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 Erica Cipressa, bronzo nel fioretto a Squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Bebe Vio, oro nel fioretto individuale e argento nel fioretto a squadre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.



Con loro saranno presenti anche l’oro olimpico di Los Angeles 1984 e commissario tecnico della nazionale di fioretto a Tokyo 2020 Andrea Cipressa, l’argento nel fioretto a Montréal 1976 Giambattista Coletti, il Presidente del CONI Veneto Dino Ponchio, il Presidente regionale della Federazione Italiana Scherma Alberto Spiniella assieme a Guido Di Guida, Consigliere FIT. L’Amministrazione Comunale sta attendendo anche la conferma della presenza di Valentina Vezzali, sei ori, un argento e due bronzi olimpici, 16 ori mondiali e 13 europei, attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.



Sarà l’attrice moglianese Linda Pani, Maria del Carnevale di Venezia nel 2020, oggi impegnata nella fiction di Mediaset “Luce dei tuoi occhi”, a far da madrina a questo appuntamento di gioia per tutta la città che apre ufficialmente le Feste di Natale.