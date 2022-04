Mogliano, alla città della Speranza il ricavato del libro sui sindaci a cavallo tra '800 e '900

MOGLIANO - Mercoledì mattina, nella sala consiliare del Comune di Mogliano Veneto, si è svolta la cerimonia di consegna della vendita per beneficenza del libro Estimati e notabili al Governo Moglano Veneto e i suoi sindaci (1866-1926), scritto a quattro mani dalla giornalista Luciana Ermini e dallo storico Franco Maccarrone con la collaborazione, per la parte fotografica, di Cesare Bison.

Il ricavato della vendita, che ha visto impegnata l’amministrazione comunale e l’Università della Terza Età, ammonta a 1.180 euro che si aggiungono ai 2.167 raccolti il giorno della presentazione del libro. “Per noi è stato un piacere riscoprire questi personaggi attraverso documenti ufficiali per poi restituirli alla comunità moglianese. È stato un lavoro corale, di passione. Ci è piaciuta moltissimo la scelta dell’amministrazione comunale che questo libro fosse legato a un gesto di solidarietà, com’era anche nelle nostre intenzioni”, ha esordito Luciana Ermini.



“Ringrazio il sindaco, l’associazione Unitre Mogliano Veneto e tutte le persone che hanno voluto contribuire a quest’iniziativa”, ha continuato Arcangelo Barlese del direttivo della Fondazione Città della Speranza. “È grazie a persone come voi, all’impegno, al sacrificio e al tempo che avete messo a disposizione che Città della Speranza ha raggiunto questi traguardi. Grazie per aver aggiunto un ulteriore capitolo a questa straordinaria storia fatta di bene comune”.



“Unitre ha partecipato con convinzione a quest’iniziativa, anche perché corrisponde alle nostre finalità, ossia unione di cultura e lavoro per il sociale, per il bene comune”, ha commentato Renzo De Zottis, del direttivo dell’Università della Terza Età di Mogliano Veneto.

“Con vero dispiacere non ho potuto essere presente, causa Covid, a questo secondo bel momento di consegna alla Città della Speranza, del ricavato dalle offerte ricevute per il libro dedicato ai Sindaci di Mogliano, questa volta grazie all'Associazione Università Terza Età”, ha scritto in un messaggio il Presidente del Consiglio Comunale Lino Sponchiado.



“Con altrettanta vera soddisfazione per il risultato raggiunto con questa iniziativa, ringrazio gli autori e collaboratori di questo apprezzato libro, con la determinazione di voler continuare questo percorso di sostegno alla Fondazione per l'unico e vero scopo di poter contribuire, attraverso la scienza, a ridare il sorriso ai bambini e bambine colpite da patologie così devastanti”.