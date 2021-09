Mogliano, al via la raccolta solidale in aiuto dei rifugiati in Grecia

MOGLIANO VENETO – Una raccolta solidale per sostenere i rifugiati in Grecia che scappano dalla Siria, dall’Afghanistan e da altri luoghi dove guerre e condizioni di povertà costringono a lasciare il proprio paese. È questa l’ultima iniziativa dei ragazzi e delle ragazze dell’Associazione Officina 31021, punto di riferimento per il volontariato sociale a Mogliano Veneto.



Con il sostegno di Amnesty Venezia e in collaborazione con le associazioni “One Brige to Idomeni”, “Vasilika Moon” e “Aletheia rcs” è partita così la raccolta dei seguenti prodotti alimentari: tonno in scatola, legumi in scatola, olio di semi, passata di pomodoro, succo di frutta, latte uht, riso, zucchero, pasta, legumi, farina, cous cous e biscotti.



“Non verranno accettati i prodotti imballati in vetro e con data di scadenza precedente al 30 novembre 2021 – precisa il Presidente dell’Associazione Francesco Vitale – Abbiamo bisogno di tutti. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza.



La cittadinanza moglianese si è sempre dimostrata sensibile e pronta a porgere una mano ai più bisognosi, siamo sicuri che anche questa volta la nostra comunità risponderà presente. Ci teniamo inoltre a ringraziare Don Samuele che ci ha messo a disposizione il Centro Parrocchiale per la raccolta”.



Il calendario



Skatepark di via Colelli - da giovedì 23 settembre a giovedì 30 settembre; venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre, dalle 16:00 alle 20:00.



Centro Parrocchiale di via A. De Gasperi, 1 – sabato 25 settembre, domenica 26 settembre e sabato 2 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00.