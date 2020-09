Mogliano, al via la prima stagione del rugby femminile

MOGLIANO - La selezione femminile del Mogliano Rugby 1969 scalda i motori per l'inizio della prima storica stagione nella storia del club.



Tutte le ragazze sono state convocate per mercoledì 9 settembre, dalle 19.30 alle 21.00, presso lo stadio "Maurizio Quaggia" di Mogliano Veneto, per l'inizio degli allenamenti agli ordini dello staff tecnico guidato da Stefano Tonetto, Luca Tubia, Federico Maso e Federico Zizola.



Grande novità della stagione è la collaborazione con Benetton Treviso - Red Panthers (squadra che milita della massima serie femminile italiana) e il Silea Rugby, una grande sinergia per lo sviluppo e la crescita del rugby femminile nel basso trevigiano.



Gli allenamenti si terranno due volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 19.30 alle 21.00, alternando la preparazione atletica al lavoro tecnico, auspicando un celere ritorno alle competizioni giocate. Tutto lo staff tecnico e il gruppo giocatrici vi aspettano a braccia aperte per provare l'esperienza della palla ovale in tutte le sue sfaccettature. Non esitate, contatteci alle mail di seguito indicate per venire a conoscerci e conoscere il rugby.