Mogliano, addio a Pino Barato storico presidente del Circolo Scacchi

MOGLIANO - Lutto nella comunità di Mogliano per la scomparsa di Giuseppe Barato, per tutti Pino, storico fondatore e presidente del Circolo Scacchi A. Nimzowitsch di Mogliano e organizzatore di Mogliano Scacchi. Barato è morto improvvisamente lunedì scorso, probabilmente colpito da un malore, mentre si trovava nella sua abitazione. Aveva 79 anni.



Originario di Scorzè, Giuseppe Barato era anche consigliere direttivo della Soms, società di muto soccorso tra operai e agricoltori di Mogliano.



La Federazione Scacchistica italiana ha voluto esprimere il suo profondo cordoglio ricordando Barato: “Grande appassionato e grande organizzatore, ha dato via all'ormai storico torneo di Mogliano Veneto che si svolge dal 1980, e che è diventato un appuntamento irrinunciabile per tanti appassionati. Di lui si ricorda sopratutto l'amore per il gioco, che lo ha indotto a diffonderlo e divulgarlo a favore di tanti ragazzi, e la sua grande generosità, sia sportiva che umana. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.



Giuseppe Barato lascia i figli Marta e Rudi, la nuova Elisa, i nipoti Lorenzo e Alessandro, i fratelli Pierina e Omero, i nipoti oltre ai tanti amici e colleghi scacchisti. Giuseppe verrà salutato con rito civile venerdì 26 novembre alle ore 14, alla Barchessa dell’Istituto costante Gris di Mogliano.