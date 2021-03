Moda: Diesel lancia prima collezione petwear

VICENZA - Diesel lancia la sua prima collezione petwear, con una serie di giubbini e felpe pensati per adattarsi a cani toy e di piccola taglia. Gli animali domestici sono sempre più presenti nella vita delle persone e il petwear e gli accessori per animali da compagnia hanno avuto un enorme crescita. Durante la pandemia, inoltre, molte persone hanno deciso di accogliere animali in difficoltà, quando i rifugi non erano operativi.

La Diesel Doggies Collection è composta da quattro capi in totale: due giacche in denim e due felpe, con taglie che includono S, SS e 3S, come anche versioni più lunghe in proporzioni S e SS (per adattarsi ai bassotti!). Le due giacche in denim della società vicentina saranno disponibili, rispettivamente, in una variante blu e una nera. Il capo in denim blu ha un patchwork d'ispirazione americana sul dorso, con motivi hot rod, rock-and-roll e fiamme che si fondono insieme per dare al vostro cagnolino un lato punk.

Stessa cosa per il cappottino in denim nero, in cui i richiami punk sono ricamati in una tonalità bianca ad alto contrasto. Anche le felpe avranno uno stile controcorrente: una sarà disponibile in camouflage, l'altra in grigio, entrambe con grafiche grintose. La Doggies Collection sarà disponibile presso alcuni punti vendita nel mondo: in alcuni store dell'azienda in Giappone, Italia, UK e Stati Uniti, oltre che sulla piattaforma e-commerce.