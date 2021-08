Mix eroina e ketamina, muore a 32 anni

VENEZIA - Un uomo di 32 anni, con problemi di tossicodipendenza, è morto nella notte per un'overdose causata da un probabile mix di eroina e ketamina. A lanciare l'allarme ai soccorsi, attorno alle 2, sono stati due giovani che si trovavano in compagnia della vittima, in un appartamento a Musile di Piave.

Inutili i tentativi di rianimarlo: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Gli amici del 32enne non risultano indagati.