Il mistero della BMW nuova fiammante che galleggia in mare

In un evento degno di un film comico, il proprietario di una costosa Bmw cabrio ha scoperto, a sue spese, che lasciare l'auto sulla spiaggia può avere conseguenze spiacevoli. La pittoresca spiaggia di Trevaunance a St. Agnes, Cornovaglia, dove i temerari già fanno il bagno, è stata teatro di una scena surreale quando l'alta marea ha inghiottito l'auto dal valore di oltre 115.000 euro, trasformandola in un costoso giocattolo per le onde.



Le immagini che circolano online mostrano la cabriolet galleggiante, spinta dalla forza delle onde, che si allontana sempre di più dalla riva. È evidente che il proprietario non aveva calcolato la marea, né aveva preso in considerazione i potenziali rischi di parcheggiare la sua preziosa vettura così vicino al mare. Il risultato? Danneggiamenti significativi e un'auto che probabilmente sarà inutilizzabile una volta estratta dall'acqua.



Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei guardacoste di St. Agnes ha portato a un lieto fine. Dopo quasi due ore di lavoro, la squadra di ricerca e soccorso è riuscita a rimuovere l'auto dal mare, utilizzando persino un hovercraft per affrontare la situazione insolita. Il video del recupero è diventato virale sui social media, suscitando decine di commenti, molti dei quali chiedevano pene severe per il proprietario dell'auto.



È difficile non provare una certa dose di schadenfreude in questa storia. Dopotutto, chi lascia un'auto dal valore di oltre 115.000 euro sulla spiaggia senza considerare gli effetti dell'alta marea? È un po' come lasciare una torta al cioccolato fuori dal frigorifero e meravigliarsi del risultato appiccicoso. O forse il proprietario pensava che la sua Bmw avesse il potere di sfidare le leggi della fisica e rimanere saldamente sulla sabbia, indipendentemente dal mare in aumento.



Tuttavia, non mancano coloro che chiedono pene severe per il proprietario dell'auto. "Dovrebbe essere multato per la sua assoluta mancanza di buon senso", commenta un utente indignato sui social media. Altri suggeriscono che sia arrivato il momento di introdurre un nuovo concetto nelle scuole di guida: "Il parcheggio in spiaggia 101".



La lezione da imparare da questa storia è abbastanza ovvia: quando si tratta di parcheggiare l'auto, soprattutto una costosa cabriolet, è meglio scegliere un luogo sicuro e lontano da rischi imprevisti come l'alta marea.