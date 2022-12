Mistero in casa: donna trovata morta, il marito è in gravissime condizioni

PADOVA - Giallo in mattinata: una donna è stata trovata senza vita in casa oggi, 27 dicembre 2022, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Mentre il marito è in ospedale in gravissime condizioni, scoperto ferito nell'abitazione con un trauma cranico. L'allarme è stato lanciato da una delle due figlie della coppia. Sul posto oltre al personale sanitario, anche i Carabinieri. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, nemmeno quella dell'omcidio.