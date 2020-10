Misterioso attacco ai musei di Berlino. Ne dà notizia il sito della Bbc parlando di uno dei più grandi attacchi all'arte e alle antichità nella storia tedesca del dopoguerra. Almeno 70 reperti custoditi nei siti dell'Isola dei Musei della capitale tedesca, patrimonio mondiale dell'Unesco, sono stati spruzzati con un liquido oleoso che ha causato danni e ha lasciato macchie visibili. L'attacco sarebbe avvenuto il 3 ottobre scorso, anniversario della riunificazione delle due Germanie, ma è stato reso noto solo adesso.

Secondo l'emittente britannica, alcuni rapporti tedeschi hanno ipotizzato che nell'attacco possano essere coinvolti sostenitori di un teorico della cospirazione di estrema destra. Tra questi un certo Attila Hindmann che secondo quanto riferisce la Bbc avrebbe diffuso teorie del complotto sulla pandemia di Covid-19 e avrebbe anche affermato che uno dei cinque musei, il Pergamon, ospita il 'Trono di Satana', un reperto cui fa riferimento San Giovanni nell'Apocalisse quando si rivolge alla chiesa di Pergamo, il cui famoso Altare dedicato a Zeus e Atena, eretto dal re Eumene II nel II secolo a.C. per celebrare la vittoria di Attalo sui galati, è una delle principali attrazioni del Pergamon Museum.

Pergamo era un'antica città greca in Asia Minore, nell'attuale Turchia, e nella metà dell'800, durante dei lavori sulla rete viaria turca, l'ingegnere tedesco Carl Humann ritrovò alcuni elementi decorativi e architettonici del monumento. Dopo una accurata campagna di scavi, nel 1878 l'Altare venne smontato, trasportato a Berlino e rimontato dov'è attualmente visibile al Paergamon Museum. La polizia criminale di Stato di Berlino ha diffuso i dettagli dell'attacco ieri sera tardi, 17 giorni dopo che uno o più aggressori ancora ignoti avevano preso di mira sarcofagi dell'antico Egitto, sculture in pietra e dipinti del XIX secolo.

Il motivo della segretezza iniziale non è chiaro e la storia è stata confermata solo dopo che la polizia è stata contattata dalla rivista 'Die Zeit' e dalla radio 'Deutschlandfunk'. Anche altri musei non sono stati informati del possibile rischio. La polizia ha detto al sito web di Der Tagesspiegel che stava indagando sull'attacco da tempo "ma per ragioni strategiche non abbiamo reso pubblica la vicenda". I musei coinvolti nell'attacco, oltre al Pergamon, sono il Neues Museum, l'Alte Nationalgalerie e altri.