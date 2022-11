Mister Italia 2022, all'Odissea di Spresiano le ultime selezioni

SPRESIANO - Continuano le selezioni di Mister Italia. Domani sera, venerdì 11 novembre, alla discoteca Odissea di Spresiano si terrà una delle ultime selezioni di Mister Italia del 2022 prima delle fasi nazionali che si terranno a dicembre in Friuli Venezia Giulia.



Sette i titoli in palio che si contenderanno i ragazzi in gara, oltre alla fascia di Mister Italia che andrà al primo classificato verranno assegnati anche Mister Cinema Lauretana, Mister Eleganza World of Beauty, Mister Fitness Barachini, Mister Turismo Radio Wow, Mister Boy Italia Wella e Mister #Millennial Cotonella.



La serata sarà condotta da Sonia Malisani – Miss Turismo Italia 2021 che presenterà i concorrenti alla giuria e al pubblico in due uscite, la prima in casual e la seconda in costume da bagno. Il team di parrucchieri della “One to One” di Arcade per conto della Wella si occuperanno del hair look dei concorrenti, il team de “Il Tulipano” di Spresiano si occuperà del make up. Alle selezioni del concorso Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno.