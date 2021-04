Missionaria laica uccisa in Perù, era di Schio nel Vicentino

VICENZA – Apprendiamo dal giornale peruviano “Chimbote Infórmate” che i colpi e i tagli inferti con un machete sono stati letali per la missionaria vicentina Nadia Di Munari di 50 anni, ed è morta ieri nella città di Lima. “Lei è stata attaccata quando dormiva mercoledì mattina nella casa rifugio ′′ Mamma Mia ′′ dell'Operazione Matto Grosso – riporta il giornale locale -. La missionaria che è arrivata a Chimbote 4 anni fa, è morta alle 2 di notte nella Clinica Centenario Peruviano Giapponese. I medici hanno lottato per la loro vita ma non ha resistito”.



Nadia era una missionaria laica italiana, originaria di Schio (Vicenza), ed è stata uccisa in Perù forse durante un tentativo di rapina. La donna sarebbe stata colpita mentre dormiva. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervenuto chirurgico d'urgenza, risultato purtroppo inutile. Si trovata in Perù con l'Operazione Mato Grosso, la missionaria era responsabile nel centro 'Mamma mia' di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi.



La Farnesina ha confermato il decesso della missionaria laica italiana Nadia De Munari in Perù. L'ambasciata italiana a Lima sta seguendo la vicenda da vicino ed è in contatto con i familiari della connazionale e con le autorità locali per seguire le indagini.



Sull’accaduto l’Ansa riporta: “La brutale aggressione è avvenuta quattro giorni fa. Nadia De Munari è poi deceduta ieri all'ospedale di Lima per le gravi lesioni, in particolare una ferita alla testa. Per la polizia locale, che ha rilevato molte tracce, anche ematiche, nella stanza della donna, potrebbe essersi trattato di una rapina finita male. Ma ancora non vi sono ipotesi certe. L'agguato a Nadia non ha avuto testimoni. Nella casa famiglia che condivideva con un'altra decina di insegnanti, la missionaria vicentina assisteva alcune ragazze, che però non hanno sentito nulla, perché dormivano in un'altra ala. La notizia della morte di Nadia De Munari è arrivata ieri sera a Schio, dove amici e conoscenti della donna si sono ritrovati in preghiera per confortare la famiglia”.



Il giorno 22 subito dopo che la notizia dell’aggressione era giunta a Schio, la Parrocchia giavenale della città vicentina aveva comunicato l’accaduto ai fedeli sui social: “PREGHIAMO PER NADIA. Carissimi tutti, è arrivata notizia che Nadia De Munari, missionaria per l’operazione Mato Grosso in Perù, la scorsa notte è stata aggredita e ora si trova in gravi condizioni... Preghiamo tutti insieme per lei perché il Signore la aiuti in questo momento. La proposta che vi facciamo è di fermarci tutti quanti domani sera alle 20.30, nelle nostre case, e dire il rosario o una preghiera e accendendo una candela per Nadia. Passiamo parola a più persone possibili così che la nostra preghiera comune salga forte al cielo e lei possa ricevere tutta la forza e l’aiuto di cui ha bisogno. Grazie di cuore a chi pregherà con noi e diffonderà questo messaggio”.



Questa notte la comunicazione dell’epilogo drammatico: “Carissimi tutti, Nadia purtroppo non ce l’ha fatta... Preghiamo per lei e per tutti i suoi cari. Cara Nadia, in paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, e ti conducano nella santa Gerusalemme”.