Missili iraniani su Israele: colpito ospedale, evacuazione e feriti. Esplosioni a Tel Aviv e Holon

IRAN - Una nuova ondata di missili balistici lanciata dall’Iran ha colpito Israele nelle prime ore di oggi, causando danni ingenti e diversi feriti. Un missile ha centrato direttamente il Soroka Medical Center di Beer Sheva, nel sud del Paese, provocando la parziale evacuazione della struttura a causa del sospetto rilascio di sostanze pericolose ai piani superiori.



In parallelo, circa venti missili balistici hanno colpito edifici a Tel Aviv, Holon e Ramat Gan, nel cuore di Israele, mentre le sirene d’allarme sono risuonate in tutto il Paese. Il servizio di soccorso Magen David Adom segnala diversi feriti, alcuni in condizioni gravi.



Secondo le autorità, i soccorritori sono intervenuti nell’ospedale Soroka per valutare la stabilità dell’edificio e gestire la possibile presenza di sostanze tossiche. Il rischio di crolli aumenta la tensione tra i residenti e il personale sanitario. L’attacco si inserisce in un’escalation di tensione tra Iran e Israele, con Teheran che ha dichiarato l’uso anche di missili ipersonici e Gerusalemme che risponde colpendo siti strategici iraniani, tra cui impianti nucleari e di produzione di armi.



Sul fronte internazionale, il presidente americano Donald Trump ha approvato piani d’attacco contro l’Iran ma, secondo fonti americane, avrebbe deciso di concedere ancora tempo a Teheran per valutare una possibile rinuncia al programma nucleare. La situazione resta estremamente tesa, con le difese israeliane sotto pressione e la comunità internazionale in allerta per il rischio di ulteriore escalation.