Miss Universe, sabato 2 settembre la finale regionale

L’appuntamento Veneto con Miss Universe, il concorso di bellezza più prestigioso al mondo, è fissato per sabato 2 settembre alle ore 17.00 a Portogruaro VE, nell'incantevole cornice di Eywa Sport &Spa di Mirica Tufonic, partner ufficiale dell'anno. Sul palcoscenico i riflettori si accenderanno sullo spettacolo che vedrà protagoniste 25 concorrenti che si sono aggiudicate le varie selezioni organizzate in Regione dal mese di gennaio e che sfileranno con abiti eleganti e costume da bagno.

Madrina della serata, Valentina Bonariva, Miss Universe Italy 2014, top 15 mondiale, che avrà il compito, assieme ad una giuria di competenza, di valutare le Miss in gara, non solo per la bellezza, ma anche per portamento, eleganza, e personalità. A presentare le concorrenti Peter Stefanutto, con l'organizzazione di Cinzia Baradel, responsabile del concorso per la regione Veneto Dalle 19.00 "la Grande Bellezza" continua con Eywa Gala Aperitif e i festeggiamenti per il terzo compleanno di Eywa, dove parte del ricavato sarà devoluto a scopo benefico all'associazione Energy Baskin. Durante la serata, intrattenimenti artistici e premiazione delle tre finaliste nazionali, che staccheranno il lasciapassare per la finale Italiana dell'8 ottobre a Canosa di Puglia.