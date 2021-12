Miss Italia, Jesolo rinuncia a ospitare la finale 2021

JESOLO (VENEZIA) - Jesolo rinuncia per il 2021 a ospitare le finali di Miss Italia. Lo ufficializza oggi il sindaco della località balneare veneta, Valerio Zoggia, auspicando "che non si tratti di un addio ma solo di un arrivederci".



"Negli ultimi mesi - afferma Zoggia - ho partecipato, insieme ai rappresentanti delle diverse associazioni di categoria della città, a numerosi incontri con gli organizzatori della manifestazione. Sono stati momenti di confronto, durante i quali abbiamo raccolto informazioni, ascoltato proposte e in cui ne abbiamo avanzate di nostre. Jesolo è molto legata a Miss Italia, ma quest'anno abbiamo dovuto compiere valutazioni più ampie, che tenessero conto di aspetti nuovi e ulteriori, determinati dalle condizioni generate dalla pandemia. Tutti elementi che, in ultima analisi, vanno a incidere sulla possibilità di impegnare risorse per eventi e manifestazioni, e che nel caso di Miss Italia non avrebbero riguardato solamente le casse del Comune ma anche quelle delle associazioni di categoria.



La decisione condivisa, seppure a malincuore, è stata dunque quella di rinunciare per quest'anno all'evento", conclude.

Da 2013 Jesolo per sette anni ha ospitato prefinali e finali nazionali, con l'eccezione del 2018, quando le finali si sono svolte a Milano, e nel 2020, in cui si sono svolte a Roma.