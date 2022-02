Miss Italia: domenica finalissima 2021 in diretta streaming

VENEZIA - Si terrà domenica 13 febbraio alle ore 21:00, in esclusiva sulla piattaforma Helbiz, leader globale nella micromobilità e quotato al Nasdaq, la Finale di Miss Italia 2021.

L'evento, in diretta dal Palazzo di Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, verrà trasmesso senza necessità di abbonamento e solo per l'Italia. Il concorso di bellezza, che quest'anno omaggia e celebra i 1600 anni della fondazione della Città di Venezia, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane, la Generazione Z. La conduzione è di Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene. con Elettra Lamborghini.

Con il compito di "traghettare" il pubblico da un concorso conosciuto al nuovo format, ci sarà Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e attualmente volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato di Serie B. Presidente della giuria è la stilista Elisabetta Franchi, con il trasformista Arturo Brachetti, l'esperto di moda Jonathan Kashanian, e Giulia Salemi, social influencer. Già dal 13 dicembre, sono a disposizione su Helbiz Live gli highlights del concorso, e dal 12 febbraio sarà possibile guardare on demand l'ultima delle "pillole" che raccontano le storie e le prove delle concorrenti.