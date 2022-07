Miracolati i 36 dell’aereo precipitato che ha preso fuoco ed è finito sottosopra

SOMALIA – Domenica mattina un volo della Jubba Airways che dalla città di Baidoa era diretto a Mogadiscio, in Somalia doveva atterrare verso le 11:30 ma per cause ancora da accertare il velivolo sul quale viaggiavano tra passeggieri ed equipaggio, 36 persone, è precipitato. L’impatto al suolo ha avuto un esito a dir poco stupefacente se si pensa che l’aereo quando ha toccato terra è finito sottosopra e quindi ha preso fuoco, ciò nonostante, le 36 persone a bordo ne sono uscite tutte salve: è plausibile che vi siano dei feriti ma la compagnia aerea non ha fornito dettagli in merito.



A evitare il peggio il fatto che il velivolo fosse in fase di atterraggio e quindi pur schiantandosi ha limitato le conseguenze, vista la limitata altezza da cui è impattato al suolo. Resta comunque una circostanza a dir poco miracolosa, il fatto che tutti i 36 ne siano usciti vivi. Provvidenziale anche l’intervento tempestivo dei soccorsi che sono riusciti a far evacuare i passeggeri nonostante l’incendio divampato nell’aereo della Jubba Airways. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Mogadiscio chiuso temporaneamente dopo lo schianto.