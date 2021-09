Mio fratello.

Spettacolo di e con Mirko Artuso. Musiche di Sergio Marchesini e Francesco Ganassin.

Quando si ferisce sul lavoro, il macellaio Olmo vede la sua vita sconvolta. In ospedale inizia a leggere San Francesco, don Milani, Alexander Langer, un profeta che aveva vissuto l’attività politica come gesto di coraggio e di silenzio: scopre così temi, sensibilità, stili di vita del tutto diversi dal suo. Sulla speranza però in lui prevale l’impotenza: “Perché nessuno li ha ascoltati? Perché nessuno ha il coraggio di ascoltare veramente?”.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il teatro Binotto di villa Pisani

Mirko Artuso è autore, regista, attore teatrale e cinematografico, oltre che direttore artistico del Teatro del Pane. Le sue creazioni scaturiscono dall’impulso di restituire un senso di stupore allo spettatore, in un percorso di spettacoli e seminari da sempre orientato a valorizzare l’incontro e il dialogo.